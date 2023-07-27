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В Иудее и Самарии арестованы девять подозреваемых в терроре | Фото: ЦАХАЛ
27.07.2023 12:16 Алина Груднева

В Иудее и Самарии арестованы девять подозреваемых в терроре

В ночь на 27 июля ЦАХАЛ, МАГАВ и ШАБАК провели очередной рейд в Иудее и Самари в рамках контртеррористической операции "Волнорез".

Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

Уточняется, что за ночь в общей сложности было задержано девять подозреваемых в причастности к террористической деятельности.

В ходе операции силы безопасности подверглись нападениям. В них бросали камни, бутылки с зажигательной смесью и запускали фейерверки. В ответ были применения средства по разгону беспорядков.

Пострадавших среди израильских бойцов нет. Всех задержанных подозреваемых и изъятое оружие передали ШАБАКу для дальнейшего расследования.

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