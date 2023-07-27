



В Иудее и Самарии арестованы девять подозреваемых в терроре

В ночь на 27 июля ЦАХАЛ, МАГАВ и ШАБАК провели очередной рейд в Иудее и Самари в рамках контртеррористической операции "Волнорез".



Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.



Уточняется, что за ночь в общей сложности было задержано девять подозреваемых в причастности к террористической деятельности.



В ходе операции силы безопасности подверглись нападениям. В них бросали камни, бутылки с зажигательной смесью и запускали фейерверки. В ответ были применения средства по разгону беспорядков.



Пострадавших среди израильских бойцов нет. Всех задержанных подозреваемых и изъятое оружие передали ШАБАКу для дальнейшего расследования.