В Иудее и Самарии арестованы девять подозреваемых в терроре
В ночь на 27 июля ЦАХАЛ, МАГАВ и ШАБАК провели очередной рейд в Иудее и Самари в рамках контртеррористической операции "Волнорез".
Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.
Уточняется, что за ночь в общей сложности было задержано девять подозреваемых в причастности к террористической деятельности.
В ходе операции силы безопасности подверглись нападениям. В них бросали камни, бутылки с зажигательной смесью и запускали фейерверки. В ответ были применения средства по разгону беспорядков.
Пострадавших среди израильских бойцов нет. Всех задержанных подозреваемых и изъятое оружие передали ШАБАКу для дальнейшего расследования.
לוחמי צה"ל, שב"כ ומג"ב פעלו הלילה למעצר תשעה מבוקשים ברחבי יהודה ושומרון ובחטיבת הבקעה והעמקים.— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) July 27, 2023
הלוחמים עצרו שישה מבוקשים בכפרים חלחול, דורא, אל פוואר ובמחנה הפליטים אל ערוב. בעיר חברון עצרו הלוחמים שני מבוקשים נוספים, איתרו והחרימו אקדחים>> pic.twitter.com/UKRbYVPUIB