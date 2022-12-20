В Иудее и Самарии арестованы четверо подозреваемых в терроризме
Силы безопасности Израиля продолжают проведение операции "Волнорез", направленной на борьбу с терроризмом.
Бойцы ЦАХАЛа, МАГАВа и ШАБАКа действовали прошлой ночью в ряде населенных пунктов в Иудее и Самарии, включая Бейт-Лехем, Бейт-Ава, Нелин и другие.
В ходе проведения операции были задержаны четверо разыскиваемых лиц.
В рамках операции израильские военные изъяли оружие, а также обнаружили 10 550 шекелей, которые, предположительно, предназначались для финансирования терроризма
"שובר גלים"— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) December 20, 2022
לוחמי צה"ל, שב"כ ומג"ב פעלו הלילה למעצר ארבעה מבוקשים, להחרמת אמצעי לחימה וכספי טרור ברחבי יהודה ושומרון, בין היתר בעיר בית לחם ובכפרים נעלין, בית עווא, אל כום, בני נעים ובאקה pic.twitter.com/yaW8D0EGaS