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В Иудее и Самарии арестованы четверо подозреваемых в терроризме
20.12.2022 09:35 Ольга Белозерова

В Иудее и Самарии арестованы четверо подозреваемых в терроризме

Силы безопасности Израиля продолжают проведение операции "Волнорез", направленной на борьбу с терроризмом.

Бойцы ЦАХАЛа, МАГАВа и ШАБАКа действовали прошлой ночью в ряде населенных пунктов в Иудее и Самарии, включая Бейт-Лехем, Бейт-Ава, Нелин и другие.

В ходе проведения операции были задержаны четверо разыскиваемых лиц. 

В рамках операции израильские военные изъяли оружие, а также обнаружили 10 550 шекелей, которые, предположительно, предназначались для финансирования терроризма

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