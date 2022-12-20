



В Иудее и Самарии арестованы четверо подозреваемых в терроризме

Силы безопасности Израиля продолжают проведение операции "Волнорез", направленной на борьбу с терроризмом.



Бойцы ЦАХАЛа, МАГАВа и ШАБАКа действовали прошлой ночью в ряде населенных пунктов в Иудее и Самарии, включая Бейт-Лехем, Бейт-Ава, Нелин и другие.



В ходе проведения операции были задержаны четверо разыскиваемых лиц.



В рамках операции израильские военные изъяли оружие, а также обнаружили 10 550 шекелей, которые, предположительно, предназначались для финансирования терроризма



