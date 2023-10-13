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В Иудее и Самарии 47 арестованных: 34 из них - члены ХАМАСа
13.10.2023 15:05 Алина Груднева

В Иудее и Самарии 47 арестованных: 34 из них - члены ХАМАСа

В ночь на 13 октября ЦАХАЛ, МАГАВ и ШАБАК провели масштабный рейд в Иудее и Самарии.

По данным Армии обороны Израиля, всего было 47 подозреваемых в причастности к террористической деятельности, из которых 34 - члены ХАМАСа.

Большинство террористов схвачены в Хевроне. Также раскрыта лаборатория ХАМАСА по производству взрывчатке.

Также был арестован владелец пиццерии в Хаваре, которая накануне опубликовала рекламу с заложницей. В ходе рейдов силы безопасности неоднократно подвергались нападениям. В ответ были применены средства для разгона беспорядков. Пострадавших среди израильских бойцов нет.

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