



В Иудее и Самарии 47 арестованных: 34 из них - члены ХАМАСа

В ночь на 13 октября ЦАХАЛ, МАГАВ и ШАБАК провели масштабный рейд в Иудее и Самарии.



По данным Армии обороны Израиля, всего было 47 подозреваемых в причастности к террористической деятельности, из которых 34 - члены ХАМАСа.



Большинство террористов схвачены в Хевроне. Также раскрыта лаборатория ХАМАСА по производству взрывчатке.



Также был арестован владелец пиццерии в Хаваре, которая накануне опубликовала рекламу с заложницей. В ходе рейдов силы безопасности неоднократно подвергались нападениям. В ответ были применены средства для разгона беспорядков. Пострадавших среди израильских бойцов нет.