



В Иордании требуют выслать посла Израиля: что произошло

Иорданские законодатели потребовали высылки посла Израиля из-за рейдов ЦАХАЛа в Иудее и Самарии.



Они отреагировали на слухи, которые распространяет террористическая организация ХАМАС, о том, будто в ходе обысков солдаты якобы заставили раздеться пятерых палестинок.



"Это событие отражает степень морального упадка, которого достигла израильская армия и ее режим на фоне молчания ООН и международных организаций", - сказали 59 иорданских законодателей.



Они поддержали требование о высылке израильского посла и призвали власти выступить с заявлениями, осуждающими Израиль.



Рейд ЦАХАЛа, о котором идет речь, состоялся 10 июля в Дженине. Арабские источники утверждали, будто военные ворвались в дом подозреваемого в террористической деятельности и арестовали старшего сына семейства. Среди женщин был проведен досмотр, в ходе которого якобы заставили раздеться мать, ее дочь и невесток.