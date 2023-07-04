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В больницах "Ихилов" и "Бейлинсон" отчитались относительно раненых в Тель-Авиве
04.07.2023 14:29 Алина Груднева

В больницах "Ихилов" и "Бейлинсон" отчитались относительно раненых в Тель-Авиве

В больницах "Ихилов" и "Бейлинсон" подтвердили информацию о поступлении пострадавших в результате теракта в Тель-Авиве.

По словам начальника травмпункта "Ихилов", поступило пять человек.

Трое поступили в состоянии средней степени тяжести. Один человек получил легкие ранения. Еще один пострадавших испытал приступ паники.

"Все раненые прибыли в полном сознании", - подчеркнул доктор.

В "Бейлинсон" сообщили о том, что на лечение поступили два человека. Один находится в тяжелом состоянии, еще один - в состоянии средней степени тяжести.

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