В больницах "Ихилов" и "Бейлинсон" отчитались относительно раненых в Тель-Авиве
В больницах "Ихилов" и "Бейлинсон" подтвердили информацию о поступлении пострадавших в результате теракта в Тель-Авиве.
По словам начальника травмпункта "Ихилов", поступило пять человек.
Трое поступили в состоянии средней степени тяжести. Один человек получил легкие ранения. Еще один пострадавших испытал приступ паники.
"Все раненые прибыли в полном сознании", - подчеркнул доктор.
В "Бейлинсон" сообщили о том, что на лечение поступили два человека. Один находится в тяжелом состоянии, еще один - в состоянии средней степени тяжести.