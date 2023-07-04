



В больницах "Ихилов" и "Бейлинсон" отчитались относительно раненых в Тель-Авиве

В больницах "Ихилов" и "Бейлинсон" подтвердили информацию о поступлении пострадавших в результате теракта в Тель-Авиве.



По словам начальника травмпункта "Ихилов", поступило пять человек.



Трое поступили в состоянии средней степени тяжести. Один человек получил легкие ранения. Еще один пострадавших испытал приступ паники.



"Все раненые прибыли в полном сознании", - подчеркнул доктор.



В "Бейлинсон" сообщили о том, что на лечение поступили два человека. Один находится в тяжелом состоянии, еще один - в состоянии средней степени тяжести.