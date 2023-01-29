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В Иерусалиме вспыхнули столкновения между палестинскими бунтовщиками и полицией
29.01.2023 07:35 Евгения Маркова

В Иерусалиме вспыхнули столкновения между палестинскими бунтовщиками и полицией

Ожесточенные столкновения между палестинскими повстанцами и израильскими силами безопасности вспыхнули в Иерусалиме в субботу вечером.

Участники беспорядков бросали в силовиков камни, коктейли Молотова и фейерверки.

Полиция Израиля разогнала демонстрацию в лагере беженцев Шуафат, которая началась после ареста 18-летнего местного жителя, который раздавал сладости проезжающим автомобилям, предположительно, празднуя недавние теракты.
 

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