



В Иерусалиме вскрыта инфраструктура террористов из Газы

Сегодня, 21 марта, было разрешено опубликовать информацию о том, что в ходе совместной деятельности Службы общей безопасности, ЦАХАЛа и полиции Израиля была раскрыта инфраструктура террористов из сектора Газы, которая в последние недели действовала для совершения масштабных терактов на территории Израиля.



В центре этой инфраструктуры находятся два террориста - Иман Йосеф Халиль Закот, около 31 года, и Мохаммад Забри Арам, около 40 лет, жители Рафаха, которые принадлежат к террористической организации "Комитеты народного сопротивления" в Газе. Инфраструктура находилась под скрытым наблюдением на всех этапах планирования и была раскрыта до совершения терактов. Закат и Арам занимались вербовкой молодых палестинцев в регионе Иудеи и Самарии и проводили с ними обучение и инструктаж в пользу поощрения военных действий против израильских целей и задач, а также занимались контрабандой оружия на территории.



Недавно были арестованы два палестинца из Иудее и Самарии, которые подозреваются в участии в этой сети. Расследование, проведенное ШАБАКом, показало, что они получили инструкции из Газы, и им был передан пистолет, предназначавшийся для совершения в ближайшие дни крупного теракта в Иерусалиме. Эти аресты присоединились к срыву других атак, которые террористы Газы пыталась организовать в последние месяцы.