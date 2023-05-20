В Иерусалиме произошли столкновения: что известно
Вечером, 20 мая, в нескольких местах в Старом Городе произошли столкновения между арабами и евреями.
По данным Ynet, это случилось после импровизированного марша.
Одна из драк завязалась возле Шхемских ворот. По предварительным данным, пять человек были задержаны. Информация о пострадавших не поступала.
В свою очередь, арабские СМИ со ссылкой на палестинские источники сообщают, будто двое молодых людей пострадали из-за светошумовых гранат, брошенных полицейскими.
May 20, 2023