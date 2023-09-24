



В ходе рейда в Тулькарме уничтожен оперативный штаб террористов



В ходе совместной операции ЦАХАЛа, МГБ и ШАБАКа силы безопасности уничтожили оперативный штаб и десятки готовых к использованию взрывных устройств в лагере беженцев Нур а-Шамс в рамках операции по пресечению деятельности террористической инфраструктуры



Силы ЦАХАЛа из подразделений Эгоз, Яалом, Сайерет Голани, инженерных подразделений, ШАБАКа и МАГАВа провели сегодня ночью операцию на уровне бригады по противодействию терроризму в лагере беженцев Нур а-Шамс.



جرافات الاحتلال تعمدت تدمير البنية التحتية وتجريف الشوارع خلال اقتحام مخيم نور شمس بطولكرم فجر اليوم. pic.twitter.com/TRj9Qia0hQ — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) September 24, 2023

تغطية صحفية: "آثار الدمار الذي خلفه عدوان الاحتلال على مخيم نور شمس بطولكرم". pic.twitter.com/6neBoFsWZj — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) September 24, 2023

Солдаты обнаружили здание и уничтожили внутри помещение, использовавшееся для ведения оперативным управлением террористическими действиями. В помещении находились приборы наблюдения, компьютеры и технологические устройства. В другом помещении были уничтожены десятки готовых к использованию зарядов, заряды на основе газовых баллонов и многочисленные компоненты для изготовления зарядов.В ходе операции на территории лагеря работали инженерно-технические и саперные подразделения ЦАХАЛа, с целью обнаружения зарядов, заложенных под дорогами лагеря. Было обнаружено множество взорвавшихся зарядов, в том числе как минимум один фугас весом более 80 кг. Заряды были подготовлены и заложены заранее для подрыва транспортных средств ЦАХАЛа.В ходе операции подозреваемые бросали взрывчатку и стреляли в военнослужащих, которые в ответ открыли огонь. Солдат ЦАХАЛа получил осколочные ранения средней тяжести. Солдат был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи, о чем была проинформирована его семья.