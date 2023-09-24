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В ходе рейда в Тулькарме уничтожен оперативный штаб террористов
24.09.2023 09:23 Аркадий Бочаровский

В ходе рейда в Тулькарме уничтожен оперативный штаб террористов


В ходе совместной операции ЦАХАЛа, МГБ и ШАБАКа силы безопасности уничтожили оперативный штаб и десятки готовых к использованию взрывных устройств в лагере беженцев Нур а-Шамс в рамках операции по пресечению деятельности террористической инфраструктуры

Силы ЦАХАЛа из подразделений Эгоз, Яалом,  Сайерет Голани, инженерных подразделений, ШАБАКа и МАГАВа провели сегодня ночью операцию на уровне бригады по противодействию терроризму в лагере беженцев Нур а-Шамс.
 



Солдаты обнаружили здание и уничтожили внутри помещение, использовавшееся для ведения оперативным управлением террористическими действиями. В помещении находились приборы наблюдения, компьютеры и технологические устройства. В другом помещении были уничтожены десятки готовых к использованию зарядов, заряды на основе газовых баллонов и многочисленные компоненты для изготовления зарядов.

В ходе операции на территории лагеря работали инженерно-технические и саперные подразделения ЦАХАЛа, с целью обнаружения зарядов, заложенных под дорогами лагеря. Было обнаружено множество взорвавшихся зарядов, в том числе как минимум один фугас весом более 80 кг. Заряды были подготовлены и заложены заранее для подрыва транспортных средств ЦАХАЛа.
 


В ходе операции подозреваемые бросали взрывчатку и стреляли в военнослужащих, которые в ответ открыли огонь. Солдат ЦАХАЛа получил осколочные ранения средней тяжести. Солдат был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи, о чем была проинформирована его семья.

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