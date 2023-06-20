



В ходе боя в Дженине убиты пять террористов и ранен 91 боевик

Палестинские сети сообщили о пяти погибших и 91 раненом в результате боя утром 19 июня в Дженине. Среди погибших - двадцатилетние Халед Аззам Дарвиш Аззаатса и Кис Джабарин. Также убиты Ахмед Зафар (15 лет), Кассам Абу Сария (29 лет) и Ахмед Дарама (20 лет).



В последние недели наблюдается дальнейший рост напряженности в лагере беженцев Дженин, который считается столицей терроризма. В многолюдных переулках силы безопасности с каждой ночью сталкиваются с постоянно нарастающей опасностью. Террористы совершенствуют методы организации засад и применяют все более сложные взрывные устройства.