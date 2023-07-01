



В Хизбалле ответили на требование убраться с территории Израиля

"Хизбалла" не намерена убирать свой форпост, размещенный в июне на израильской территории.



По данным ливанских СМИ, об этом сказал представитель террористической группировки в парламенте Мохаммад Раад.



Как сообщалось ранее, "Хизбалла" установила две палатки в районе горы Хар Дов. В ЦАХАЛе сказали, что эти сооружения сами по себе угрозы не представляют.



Тем не менее, террористов предупредили, что если они не уберут эти объекты, тогда "израильская армия сама возьмет на себя инициативу по их эвакуации силой". В ответ на требование Раад сказал, что Израиль "ничего не может сделать".



"Израиль много говорил в течение месяца о двух палатках на границе. Они считают, что палатки были размещены в передовой точке на "голубой линии". Израиль просит убрать их и предпочитает, чтобы сопротивление устранило их самостоятельно, потому что, если этого захочет израильский враг, начнется война, а Израиль этого не хочет", — сказал Раад.