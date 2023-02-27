Новости » Арабо-израильский конфликт
27.02.2023 17:21 Алина Груднева

В Хавара возобновились беспорядки

Днем, 27 февраля, в деревне Хавара возобновились столкновения и беспорядки.

Об этом сообщает общественный вещатель "Кан".

Уточняется, что на место происшествия прибыли военные. Ведется разгон участников беспорядков.

Уточняется, что были брошены две светошумовые гранаты.

Ночью в результате беспорядков были подожжены в деревне десятки домов и автомобилей.

На фоне усиления напряженности в сфере безопасности и продолжающегося розыска террориста, устроившего смертельное нападение в деревне Хавара в Иудею и Самарию были переброшены дополнительные силы ЦАХАЛа.

 

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