



В Хавара возобновились беспорядки

Днем, 27 февраля, в деревне Хавара возобновились столкновения и беспорядки.



Об этом сообщает общественный вещатель "Кан".



Уточняется, что на место происшествия прибыли военные. Ведется разгон участников беспорядков.



Уточняется, что были брошены две светошумовые гранаты.



Ночью в результате беспорядков были подожжены в деревне десятки домов и автомобилей.



На фоне усиления напряженности в сфере безопасности и продолжающегося розыска террориста, устроившего смертельное нападение в деревне Хавара в Иудею и Самарию были переброшены дополнительные силы ЦАХАЛа.



