В Хавара возобновились беспорядки
Днем, 27 февраля, в деревне Хавара возобновились столкновения и беспорядки.
Об этом сообщает общественный вещатель "Кан".
Уточняется, что на место происшествия прибыли военные. Ведется разгон участников беспорядков.
Уточняется, что были брошены две светошумовые гранаты.
Ночью в результате беспорядков были подожжены в деревне десятки домов и автомобилей.
На фоне усиления напряженности в сфере безопасности и продолжающегося розыска террориста, устроившего смертельное нападение в деревне Хавара в Иудею и Самарию были переброшены дополнительные силы ЦАХАЛа.