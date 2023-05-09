



В ХАМАСе пригрозили принять активное участие "в мести" Израилю

Пресс-секретарь ХАМАСа Хазем Касем осудил ночную операцию ЦАХАЛа "Щит и стрела" в Газе, в ходе которой были ликвидированы трое высокопоставленных членов палестинского "Исламского джихада".



Он пообещал, что террористическая организация примет непосредственное участие в мести Израилю.



"ХАМАС является частью объединенного оперативного штаба палестинских организаций, который руководит реагированием на это преступление. Мы примем активное участие в ответе", — сказал Касем.



Ранее похожее заявление сделал высокопоставленный представитель ХАМАСа Исмаил Радван. Также угрозами разразилась "Хизбалла".

