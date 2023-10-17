В ХАМАСе пожаловались: ждали большего от Ирана
Террористическая организация ХАМАС, напавшая на Израиль, ожидала "большей поддержки" со стороны Ирана и непосредственного участия Исламской Республики в войне.
На это пожаловался член политбюро ХАМАСа Муса Абу Марзук в интервью турецкому TRT.
"Никакой координации с Ираном нет, одни сплошные переговоры", - сетует Марзук.
Ранее еще один представитель ХАМАСа сказал, что члены политбюро якобы ничего не знали о планах террористов утроить резню 7 октября в Израиле, хотя "были удивлены именно датой, а не самими действиями".