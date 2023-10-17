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В ХАМАСе пожаловались: ждали большего от Ирана
17.10.2023 19:59 Алина Груднева

В ХАМАСе пожаловались: ждали большего от Ирана

Террористическая организация ХАМАС, напавшая на Израиль, ожидала "большей поддержки" со стороны Ирана и непосредственного участия Исламской Республики в войне.

На это пожаловался член политбюро ХАМАСа Муса Абу Марзук в интервью турецкому TRT.

"Никакой координации с Ираном нет, одни сплошные переговоры", - сетует Марзук.

Ранее еще один представитель ХАМАСа сказал, что члены политбюро якобы ничего не знали о планах террористов утроить резню 7 октября в Израиле, хотя "были удивлены именно датой, а не самими действиями".

 

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