



В ХАМАСе осудили расследование против Аббаса в Германии

В ХАМАСе заявили о неприятии и осуждении решения властей Германии начать расследование в отношении председателя ПА Махмуда Аббаса.



Об этом сообщает "Палестинский информационный центр".



В сообщении говорится, что расследование в отношении Аббаса было начато "на фоне его заявлений о преступлениях оккупации".



Кроме этого, член политбюро ХАМАСа Хуссам Бардам заявил, что международные силы еще раз показывают "свою предвзятость в отношении сионистской оккупации и отрицание исторических прав палестинского народа и его страданий".



Напомним, что в Германии было начато предварительное расследование в отношении Аббаса в связи с его скандальным высказыванием, в котором он обвинил Израиль в совершении "50 Холокостов" против палестинцев.