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В ХАМАСе осудили расследование против Аббаса в Германии
20.08.2022 14:26 Ольга Белозерова

В ХАМАСе осудили расследование против Аббаса в Германии

В ХАМАСе заявили о неприятии и осуждении решения властей Германии начать расследование в отношении председателя ПА Махмуда Аббаса. 

Об этом сообщает "Палестинский информационный центр".

В сообщении говорится, что расследование в отношении Аббаса было начато "на фоне его заявлений о преступлениях оккупации". 

Кроме этого, член политбюро ХАМАСа Хуссам Бардам заявил, что международные силы еще раз показывают "свою предвзятость в отношении сионистской оккупации и отрицание исторических прав палестинского народа и его страданий".

Напомним, что в Германии было начато предварительное расследование в отношении Аббаса в связи с его скандальным высказыванием, в котором он обвинил Израиль в совершении "50 Холокостов" против палестинцев. 

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