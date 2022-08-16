



В ХАМАСе опровергли отставку одного из основателей террористической организации

Информация о том, что Махмуд аль-Захар, один из основателей террористической организации ХАМАС, ушел в отставку с поста политического лидера в Газе не соответствует действительности, об этом в разговоре с агентством SHMS заявил неназванный источник из группировки.



Источник сказал, что аль-Захар по-прежнему "выполняет свои обязанности" в политическом офисе и "не подал заявление об уходе, как утверждают некоторые".



"Те, кто стоит за этими новостями, - враждебные партии, стремящиеся избавиться от аль-Захара", - сказал источник, призвав СМИ доверять информации только из официальных источников и "не вестись на слухи".