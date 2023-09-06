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В Хадасса Хар ха-Цофим рассказали о состоянии раненого в Иерусалиме
06.09.2023 17:52 Алина Груднева

В Хадасса Хар ха-Цофим рассказали о состоянии раненого в Иерусалиме

Заведующая отделением неотложной помощи в больнице "Хадасса Хар ха-Цофим" рассказала о состоянии 56-летнего мужчины, который получил тяжелое ножевое ранение в результате теракта у Яффских ворот в Иерусалиме.

По ее словам, пациент находится в сознании.

Уточняется, что пострадавший в результате нападения находится в состоянии средней степени тяжести. Угрозы для его жизни нет.

Заявление относительно раненого было сделано после того, как в MАDA оценили его состояние как тяжелое, но стабильное.

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