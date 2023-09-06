



В Хадасса Хар ха-Цофим рассказали о состоянии раненого в Иерусалиме

Заведующая отделением неотложной помощи в больнице "Хадасса Хар ха-Цофим" рассказала о состоянии 56-летнего мужчины, который получил тяжелое ножевое ранение в результате теракта у Яффских ворот в Иерусалиме.



По ее словам, пациент находится в сознании.



Уточняется, что пострадавший в результате нападения находится в состоянии средней степени тяжести. Угрозы для его жизни нет.



Заявление относительно раненого было сделано после того, как в MАDA оценили его состояние как тяжелое, но стабильное.