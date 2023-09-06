В Хадасса Хар ха-Цофим рассказали о состоянии раненого в Иерусалиме
Заведующая отделением неотложной помощи в больнице "Хадасса Хар ха-Цофим" рассказала о состоянии 56-летнего мужчины, который получил тяжелое ножевое ранение в результате теракта у Яффских ворот в Иерусалиме.
По ее словам, пациент находится в сознании.
Уточняется, что пострадавший в результате нападения находится в состоянии средней степени тяжести. Угрозы для его жизни нет.
Заявление относительно раненого было сделано после того, как в MАDA оценили его состояние как тяжелое, но стабильное.
מנהלת המחלקה לרפואה דחופה בבית החולים הדסה הר הצופים, ד"ר שאדן סלאמה יוסף, מעדכנת על מצבו של הפצוע מהפיגוע בשער יפו בירושלים: בהכרה מלאה ויציב. מתכננים לאשפז אותו בטיפול נמרץ כירורגי@AkivaWeisz pic.twitter.com/Zv1ZYvFkJX— כאן חדשות (@kann_news) September 6, 2023