



В городах вблизи Газы разрешили эвакуировать жителей

Командование тыла дало разрешение городам, граничащим с Газой, начать эвакуацию жителей в другие части страны. Ожидается, что боевые действия продлятся не менее трех дней, сообщает 13 канал.



По данным СМИ, у городов уже есть планы на такой случай, а также договоренности о том, где можно разместить жителей, которые должны покинуть дома из-за угрозы ракетной атаки.



Официальные лица ждут, присоединится ли ХАМАС к боевым действиям, чтобы оценить, насколько интенсивным будет столкновение, но тем временем принимают меры предосторожности, сообщает 13 канал.

