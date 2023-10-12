В Газу не поставляют ни воду, ни электричество. Разрушены 3000 домов
Военный корреспондент портала walla Амир Бухбут пишет о катастрофической ситуации в Газе.
Бухбут пишет: “ Израиль не поставляет ни воду, ни электричество в Газу.
ХАМАС до сих пор не открыл аварийные склады.
Электричество в Газе работает на основе генераторов (Только ХАМАС. Жилые дома отрезаны. Оценка, что солярка ХАМАСа закончится через несколько дней).
Свои дома покинули 500 тыс. палестинцев.
Более 3000 зданий были полностью разрушены”.