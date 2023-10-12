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В Газу не поставляют ни воду, ни электричество. Разрушены 3000 домов
12.10.2023 09:27 Аркадий Бочаровский

В Газу не поставляют ни воду, ни электричество. Разрушены 3000 домов

Военный корреспондент портала walla Амир Бухбут пишет о катастрофической ситуации в Газе.

Бухбут пишет: “ Израиль не поставляет ни воду, ни электричество в Газу.

ХАМАС до сих пор не открыл аварийные склады.

Электричество в Газе работает на основе генераторов (Только ХАМАС. Жилые дома отрезаны. Оценка, что солярка ХАМАСа закончится через несколько дней).

Свои дома покинули 500 тыс. палестинцев.

Более 3000 зданий были полностью разрушены”.
 

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