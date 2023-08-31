



В Газе прошел марш солидарности с ливийцами

В четверг, 31 августа, в Газе состоялся марш солидарности с ливийским народом.



Несколько десятков палестинцев выразили благодарность Ливии за отказ от нормализации отношений с Израилем.



"Увольняя своего министра иностранных дел, ливийский народ продемонстрировал, что он отвергает любой тип нормализации отношений с Израилем и что его неустанная поддержка направлена на палестинский народ", — заявил главарь ХАМАСа в ГАзе Исмаил Радван.



Напомним, ранее министр иностранных дел Ливии была уволена из-за тайной встречи с израильским коллегой Эли Коэном.