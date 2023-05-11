



В Газе ликвидирован командир ракетного крыла Исламского джихада



ЦАХАЛ подтвердил сегодня 11 мая, что командир ракетного крыла "Исламского джихада" Али Хаали был убит в результате ударов ВВС на юге сектора Газа.



ЦАХАЛ заявил, что Хаали "играл значительную роль в обстрелах Израиля".



Али Хасан Гаали, глава ракетного крыла "Исламского джихада", убит в тайной квартире-убежище в Хан-Юнис, попал под прицел Израиля не только сегодня. Член военного совета "Исламского джихада" принимал "значительное участие", в недавних ракетных обстрелах, и он считался центральной фигурой в организации на протяжении многих лет и участвовал в ее повседневном управлении.





По данным ЦАХАЛа, Гаали отвечал за "процессы наведения и запуска ракет на территорию государства Израиль", в том числе и за последние ракетные обстрелы в рамках операции "Щит и стрела". Израиль утверждает, что Гали, который был убит сегодня ночью в результате авиаудара по жилому дому на юге сектора Газа, руководил и принимал участие в обстрелах и ракетных обстрелах Израиля в рамках операции "Рассвет" в августе 2022 года, а также в операции "Страж стен" в мае 2021 года.



По словам палестинцев, в ходе операции, которая произошла два года назад, Израиль пытался ликвидировать руководителя ракетного крыла "Исламского джихада", который тогдабыл тяжело ранен - но пережил. В ту ночь он оставался в укрытии, по сообщениям, вместе со своим братом - Махмудом Хасаном Гаали - командиром "Джихада", который также был ликвидирован.



В результате авиаудара, который был нанесен в ходе совместной операции ЦАХАЛа и ШАБАКа, погибли в общей сложности три человека, включая двух братьев и еще одного члена военного совета Джихада, еще по меньшей мере десять человек получили ранения.



Атака в южной части сектора Газа произошло на фоне сообщений о трудностях в переговорах о прекращении огня между Израилем и "Исламским джихадом". Согласно сообщению телеканала "Аль-Джазира", источники, посвященные в детали, сообщили, что в центре спора находится требование палестинцев, чтобы Израиль обязался прекратить политику целенаправленных ликвидаций, которая была возобновлена сегодня ночью.



