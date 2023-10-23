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В гаагский суд подан иск против ХАМАСа и "Исламского джихада"
23.10.2023 16:26 Алина Груднева

В гаагский суд подан иск против ХАМАСа и "Исламского джихада"

В Международный уголовный суд в Гааге подан иск против террористических организаций ХАМАС и "Исламский джихад" из-за их нападения на Израиль.

В документе, поданном израильской неправительственной организацией "Шурат ха-Дин", указывается, что террористы совершили военные преступления и преступления против человечности.

В иске требуют выдачи международных ордеров на арест лидеров ХАМАСа и палестинского "Исламского джихада". Документ подан на имя главного прокурора МУС, которого призвали возбудить уголовное дело против лидеров двух террористических организаций, устроивших кровавую бойню в Израиле.

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