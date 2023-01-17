



В ФАТХе предупредили: Политика Израиля приведет к восстанию в тюрьмах

Член ФАТХ, председатель Комиссии по делам заключенных и бывших заключенных Кадри Абу Бакр предупредил, что план министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира ввести дополнительные ограничения в отношении палестинских заключенных террористов может привести к "всеобщему восстанию" в израильских тюрьмах.



Об этом сообщает Jerusalem Post.



Абу Бакр заявил, что десятки заключенных уже содержатся в одиночных камерах в различных тюрьмах. Он сказал, что одиночное заключение и решение о перераспределении заключенных между несколькими тюрьмами направлены на то, чтобы вызвать "дрессировку" среди заключенных. По словам Абу Бакра, заключенные, которые отказываются от перевода в другие учреждения, подвергаются карательным мерам, включая одиночное заключение.



"На предстоящем этапе может произойти опасная эскалация внутри тюрем, если к заключенным будут применены более карательные меры. Заключенные полны решимости противостоять мерам. Они могут прибегнуть к всеобщему восстанию, что означает, что некоторые могут быть убиты или ранены", - предупредил он.



Заключенные, связанные с фракцией ФАТХ, в понедельник объявили состояние "общей боевой готовности" во всех израильских тюрьмах и заявили, что готовы возглавить "битву за независимость и свободу".