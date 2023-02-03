



"В эскалации виноват Бен-Гвир"



Газета Маарив публикует материал, в котором говорится о том, что в последнем витке эскалации высокопоставленные чины в службах безопасности обвиняют министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира.



В конце недели сохранится режим повышенной готовности, и ЦАХАЛ готовится к дальнейшей эскалации напряженности в нескольких секторах. Ожидается, что напряженность в тюрьмах сохранится и повлияет на напряженность на юге. В ночь со среды на четверг из сектора Газа в сторону Израиля было выпущено 12 ракет и зенитных снарядов.



Террористические организации в Газе направили угрожающее послание Израилю, тюремная служба вчера повысила уровень тревоги, опасаясь, что заключенные попытаются причинить вред охранникам в тюрьмах безопасности. Предупреждение ШАБАК прозвучало после того, как министр национальной безопасности Итамар Бен Гвир принял решение закрыть пекарни по выпечке пит в тюрьмах Нафха и Кацейот, которыми управляли палестинские заключенные.



Высшие чины критикуют действия Бен-Гвира. Один из сотрудников службы безопасности сказал: "Бен-Гвир ведет себя независимо, как будто он участвует в шоу одного человека". По словам профессионалов, существует четкая взаимосвязь между различными сферами - Иудеей и Самарией, Восточным Иерусалимом и Газой, и растущей напряженностью в тюрьмах безопасности сказывается на всех секторах.



В ходе успешной операции, проведенной подразделением под прикрытием полиции Иудеи и Самарии, вчера в Дженине был арестован террорист, планировавший совершить теракт в ближайшее время. В то же время, в Газе второй раз за несколько дней террористические организации выпустили ракеты из сектора. После того, как в ответ на напряженность в тюрьмах была выпущена ракета по Сдероту, в ночь со среды на четверг ВВС в секторе Газа атаковали два объекта ХАМАСа по производству и хранению ракет. Одновременно с атакой ВВС из сектора был произведен еще один обстрел в направлении Сдерота. Всего было зафиксировано 12 запусков из сектора Газа, из которых несколько зенитных ракет были выпущены по самолетам.

