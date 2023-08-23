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В ЕС "потрясены" терактами в Иудее и Самарии
23.08.2023 16:02 Алина Груднева

В ЕС "потрясены" терактами в Иудее и Самарии

Европейский Союз "потрясен" из-за смертоносных терактов в Иудее и Самарии.

"Мы выражаем соболезнования семьям погибших. ЕС решительно осуждает терроризм во всех его формах", — сказано в заявлении.

В ЕС выразили "глубокую обеспокоенность" волной насилия в Израиле, которая приводит "к гибели как израильтян, так и палестинцев".

"ЕС неоднократно выражал обеспокоенность по поводу растущего числа жертв в этом году. Мы призываем все стороны к деэскалации и воздержанию от действий, которые могут усилить цикл насилия", - добавили в заявлении.
 

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