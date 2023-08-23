



В ЕС "потрясены" терактами в Иудее и Самарии

Европейский Союз "потрясен" из-за смертоносных терактов в Иудее и Самарии.



"Мы выражаем соболезнования семьям погибших. ЕС решительно осуждает терроризм во всех его формах", — сказано в заявлении.



В ЕС выразили "глубокую обеспокоенность" волной насилия в Израиле, которая приводит "к гибели как израильтян, так и палестинцев".



"ЕС неоднократно выражал обеспокоенность по поводу растущего числа жертв в этом году. Мы призываем все стороны к деэскалации и воздержанию от действий, которые могут усилить цикл насилия", - добавили в заявлении.

