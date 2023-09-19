



В Эр-Рияде сказали, без чего не будет мира между Израилем и палестинцами

Израильско-палестинский конфликт не может быть решен без создания “независимого палестинского государства”.



Такое мнение в интервью местному телеканалу выразил министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан.



"Решение о создании двух государств должно вернуться на первый план", - считает он.



Позже представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил 13-му каналу израильского ТВ, что Вашингтон делает все возможное, чтобы добиться нормализации.