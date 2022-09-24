



В Египте надеются на реализацию решения о двух государствах

Министр иностранных дел Египта Самех Шукри прокомментировал выступления премьер-министра Израиля Яира Лапида и председателя Палестинской автономии Махмуда Аббаса на Генассамблее ООН.



По его словам, разговоров о решении на основе двух государств недостаточно, сообщает "Аль-Монитор".



"Я признаю, что премьер-министр Лапид публично заявил о своей поддержке решения о создании двух государств. Это то, за что мы постоянно выступали в наших обсуждениях как с правительством Израиля, так и с нашими партнерами в Европейском союзе и Соединенных Штатах, и мы надеемся, что решение будет реализовано. Мы, конечно, признаем, что в Израиле предстоят выборы, и необходимость дождаться избирательного процесса и состава нового израильского правительства. Мы надеемся, что это правительство одобрит решение о создании двух государств и эффективно возобновит переговоры с ПА и осуществит их", - заявил Шукри.



Представитель Египта отметил, что "недостаточно заявить о своих намерениях".



По словам Шукри, спустя десятилетия после подписания соглашений в Осло, создание "независимого палестинского государства" не было реализовано.



"И я могу понять разочарование, которое было выражено в речи Аббаса по той же самой причине", - заявил Шукри.



