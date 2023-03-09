



В Дженине уничтожена машина, ликвидированы три террориста



Сегодня утром силы ЦАХАЛа вошли в деревню Джаба к югу от Дженина.



В Джаба были ликвидированы 3 палестинца, которые находились в своем автомобиле и были вооружены пистолетами, винтовкой и взрывными устройствами. Также сообщается, что снайперы ЦАХАЛа размещены на крышах деревни.



Силы безопасности работали в деревне для проведения запланированного ареста. Во время операции был замечен подозрительный автомобиль, из которого открыли огонь по силам ЦАХАЛа. Солдаты открыли ответный огонь и убили террористов.