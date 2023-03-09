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В Дженине уничтожена машина, ликвидированы три террориста
09.03.2023 07:26 Аркадий Бочаровский

В Дженине уничтожена машина, ликвидированы три террориста


Сегодня утром силы ЦАХАЛа вошли в деревню Джаба к югу от Дженина.

В Джаба были ликвидированы 3 палестинца, которые находились в своем автомобиле и были вооружены пистолетами, винтовкой и взрывными устройствами. Также сообщается, что снайперы ЦАХАЛа размещены на крышах деревни.

Силы безопасности работали в деревне для проведения запланированного ареста. Во время операции был замечен подозрительный автомобиль, из которого  открыли огонь по силам ЦАХАЛа.  Солдаты  открыли ответный огонь и убили террористов.

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