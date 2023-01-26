



В Дженине убиты 9 палестинцев, в том числе 60-летняя женщина

По сообщению военного корреспондента радио Галей Исраэль Элеля Битона-Розена, в лагере беженцев Дженин четыре часа продолжается бой ЦАХАЛа с террористами.



По сообщениям в палестинских социальных сетях убиты 9 человек, большинство - террористы Исламского джихада. Среди убитых - 60 летняя женщина. ЦАХАЛ сообщил, что она убита огнем террористов.



Также сообщается о том, что части ЦАХАЛа на границе с Газой приведены в повышенную боевую готовность.



مصادر محلية: "جنود الاحتلال يلاحقون جيب فلسطيني ويطلقون النار عليه بشكل مباشر في جنين". pic.twitter.com/KQUcI2XADO — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) January 26, 2023