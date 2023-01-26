Новости » Арабо-израильский конфликт
В Дженине убиты 9 палестинцев, в том числе 60-летняя женщина
26.01.2023 10:20 Аркадий Бочаровский

В Дженине убиты 9 палестинцев, в том числе 60-летняя женщина

По сообщению военного корреспондента радио Галей Исраэль Элеля Битона-Розена, в лагере беженцев Дженин четыре часа продолжается бой ЦАХАЛа с террористами.

По сообщениям в палестинских социальных сетях убиты 9 человек, большинство - террористы Исламского джихада. Среди убитых - 60 летняя женщина. ЦАХАЛ сообщил, что она убита огнем террористов.

Также сообщается о том, что части ЦАХАЛа на границе с Газой приведены в повышенную боевую готовность.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы