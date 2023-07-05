



В Дженине погиб солдат ЦАХАЛа

Разрешена к публикации информация о том, что вчера в ходе перестрелки во время операции ЦАХАЛа в лагере беженцев в Дженине был убит солдат ЦАХАЛа.



Боец был ранен во время боя и получил очень тяжелые ранения, а его смерть была установлена, когда он находился на пути в больницу.





По сообщениям прессы, во время блокирования больницы в Дженине произошел ближний бой, и бойцы ЦАХАЛа поняли, что там находятся разыскиваемые ими в течение нескольких дней люди.



Инцидент перерос в интенсивную перестрелку, которая была определена как "самый тяжелый бой с начала операции". Палестинцы сообщили, что в ходе перестрелки были ранены 3 человека, а палестинское министерство здравоохранения сообщило, что число погибших в Дженине возросло до 12.