



В Дженине подорваны пять бронетранспортеров ЦАХАЛа





Пресс-представитель ЦАХАЛа, бригадный генерал Даниэль Хагари заявил. что в Дженине террористами подорванным “минимум пять бронированных машин”.



По словам генерала, операция по спасению по меньшей мере пяти автомобилей, которые были подорваны фугасами, "будет продолжаться еще несколько часов, под усиленной охраной".



Хагари уверяет, что “ситуация находится под контролем”.



Начальник штаба Герци Халеви провел оценку ситуации с командующим центрального командования Иегудой Фуксом. В то же время палестинское министерство здравоохранения объявило, что на данный момент в перестрелке ранены 45 человек, девять из них - в критическом состоянии.