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В Дженине обнаружен подземный город террора
04.07.2023 08:46 Аркадий Бочаровский

В Дженине обнаружен подземный город террора


ЦАХАЛ, ШАБАК и МАГАВ продолжали бои с террористами в городе и в лагере беженцев Дженин. 

На основании информации разведки ШАБАКа, в самом центре лагеря беженцев Дженина бойцы Маглан обнаружили и уничтожили подземную шахту, которая использовалась для хранения взрывных устройств и фугасов.

Кроме того, бойцы  Маглан обнаружили и уничтожили два подразделения боевого управления террористических организаций в этом районе. Бойцы Сайерет Нахаль обнаружили и уничтожили взрывные устройства. Кроме того, бойцы подразделения Ницан (636) обнаружили и конфисковали оружие и военные материалы. Силы продолжают работу по борьбе с терроризмом в городе и в лагере беженцев Дженин.
 

 

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