



В Дженине обнаружен подземный город террора



ЦАХАЛ, ШАБАК и МАГАВ продолжали бои с террористами в городе и в лагере беженцев Дженин.



На основании информации разведки ШАБАКа, в самом центре лагеря беженцев Дженина бойцы Маглан обнаружили и уничтожили подземную шахту, которая использовалась для хранения взрывных устройств и фугасов.



Кроме того, бойцы Маглан обнаружили и уничтожили два подразделения боевого управления террористических организаций в этом районе. Бойцы Сайерет Нахаль обнаружили и уничтожили взрывные устройства. Кроме того, бойцы подразделения Ницан (636) обнаружили и конфисковали оружие и военные материалы. Силы продолжают работу по борьбе с терроризмом в городе и в лагере беженцев Дженин.



במהלך הפעילות בג'נין נחשף פיר תת קרקעי מלא באמל״ח בתוך מסגד pic.twitter.com/VIYY75I4ID — בז news (@1717Bazz) July 3, 2023