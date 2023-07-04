В Дженине обнаружен подземный город террора
ЦАХАЛ, ШАБАК и МАГАВ продолжали бои с террористами в городе и в лагере беженцев Дженин.
На основании информации разведки ШАБАКа, в самом центре лагеря беженцев Дженина бойцы Маглан обнаружили и уничтожили подземную шахту, которая использовалась для хранения взрывных устройств и фугасов.
Кроме того, бойцы Маглан обнаружили и уничтожили два подразделения боевого управления террористических организаций в этом районе. Бойцы Сайерет Нахаль обнаружили и уничтожили взрывные устройства. Кроме того, бойцы подразделения Ницан (636) обнаружили и конфисковали оружие и военные материалы. Силы продолжают работу по борьбе с терроризмом в городе и в лагере беженцев Дженин.