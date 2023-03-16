



В Дженине израильскими войсками убиты 3 палестинца

Израильские силы в Дженине застрелили трех человек, в том числе как минимум двух членов вооруженных групп. ЦАХАЛ сообщает, что войска действуют в лагере беженцев Дженин.



Сообщается, что один из застреленных 28-летний Нидал Хазема является членом Палестинского исламского джихада, а второй 29-летний Юсуф Шрейм – членом военного крыла ХАМАС. Принадлежность третьего погибшего пока не установлена.





الشهيدان يوسف شريم من كتائب القسام ونضال خازم من سرايا القدس اللذين ارتقيا في جنين قبل قليل. pic.twitter.com/w8kt5UcPUs — فلسطين الآن (@paltimes2015) March 16, 2023

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