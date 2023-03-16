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В Дженине израильскими войсками убиты 3 палестинца
16.03.2023 16:32 Наталья Богинская

В Дженине израильскими войсками убиты 3 палестинца

Израильские силы в Дженине застрелили трех человек, в том числе как минимум двух членов вооруженных групп. ЦАХАЛ сообщает, что войска действуют в лагере беженцев Дженин.

Сообщается, что один из застреленных 28-летний Нидал Хазема является членом Палестинского исламского джихада, а второй 29-летний Юсуф Шрейм – членом военного крыла ХАМАС. Принадлежность третьего погибшего пока не установлена.

 

*новость дополняется

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