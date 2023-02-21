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В Дженине арестованы двое подозреваемых в терроризме
21.02.2023 14:38 Алина Груднева

В Дженине арестованы двое подозреваемых в терроризме

Бойцы МАГАВ задержали двух подозреваемых в причастности к террористической деятельности в Дженине.

Уточняется, что задержанными оказались Омар Даин Аль-Абда и Ашер Мухаммад Ахмед Кацрави. 

Также в ходе обыска были изъяты четыре винтовки М-16 и два пистолета. Оружие отобрали у женщин, которые в момент обыска находились в доме. 

Израильские СМИ сообщают, что один из подозреваемых пытался выпрыгнуть из окна, чтобы скрыться, однако его сразу же схватили. В ходе операции по бойцам был открыт огонь. Обошлось без пострадавших.

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