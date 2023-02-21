



В Дженине арестованы двое подозреваемых в терроризме

Бойцы МАГАВ задержали двух подозреваемых в причастности к террористической деятельности в Дженине.



Уточняется, что задержанными оказались Омар Даин Аль-Абда и Ашер Мухаммад Ахмед Кацрави.



Также в ходе обыска были изъяты четыре винтовки М-16 и два пистолета. Оружие отобрали у женщин, которые в момент обыска находились в доме.



Израильские СМИ сообщают, что один из подозреваемых пытался выпрыгнуть из окна, чтобы скрыться, однако его сразу же схватили. В ходе операции по бойцам был открыт огонь. Обошлось без пострадавших.