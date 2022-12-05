



В Дженине арестован сын высокопоставленного члена "Исламского джихада"

Согласно палестинским сообщениям, сын высокопоставленного представителя палестинского "Исламского джихада" Бассама аль-Саади, Яхья аль-Саади, был арестован израильскими войсками в ходе операции в Дженине рано утром в понедельник.



Сам Бассам аль-Саади был арестован в августе, что привело к жестким ограничениям в отношении приграничных к Газе районов из-за опасений, что террористы могут отомстить. Примерно через пять дней ограничений Израиль начал операцию "Рассвет", атаковав цели "Исламского джихада" в Газе.



В конце августа военная прокуратура ЦАХАЛ предъявила Бассаму аль-Саади обвинение.



Арест Яхьи аль-Саади произошел всего через день после того, как из Газы по Израилю были запущены ракеты.



