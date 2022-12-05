В Дженине арестован сын высокопоставленного члена "Исламского джихада"
Согласно палестинским сообщениям, сын высокопоставленного представителя палестинского "Исламского джихада" Бассама аль-Саади, Яхья аль-Саади, был арестован израильскими войсками в ходе операции в Дженине рано утром в понедельник.
Сам Бассам аль-Саади был арестован в августе, что привело к жестким ограничениям в отношении приграничных к Газе районов из-за опасений, что террористы могут отомстить. Примерно через пять дней ограничений Израиль начал операцию "Рассвет", атаковав цели "Исламского джихада" в Газе.
В конце августа военная прокуратура ЦАХАЛ предъявила Бассаму аль-Саади обвинение.
Арест Яхьи аль-Саади произошел всего через день после того, как из Газы по Израилю были запущены ракеты.
📹 متابعة صفا| جانب من إطلاق المقاومين النار على قوات الاحتلال في حي الزهرة بمحيط مخيم جنين pic.twitter.com/kqoR6uvCAI— وكالة صفا (@SafaPs) December 5, 2022