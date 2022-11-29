



В Дженине арестован подозреваемый в терроризме

Силы безопасности арестовали палестинца, подозреваемого в проведении террористических операций в Дженине.

Им оказался Нассер Ганем, который ранее уже отбывал срок за террористическую деятельность.

По данным МАГАВ, задержание было произведено средь бела дня. Подозреваемый не сопротивлялся.



כוחות הביטחון עצרו בג'נין את נאצר גאנם, אסיר ביטחוני לשעבר החשוד בקידום פעילות טרור. במשטרה מציינים שהמעצר התבצע באור יום, בצורה שקטה וללא התנגדות @GalAharonovich @ItayBlumental pic.twitter.com/xIzzTM5JSz — כאן חדשות (@kann_news) November 29, 2022

Между тем, министерство здравоохранения Палестинской автономии, подконтрольное ХАМАСу, сообщает, что во вторник в ходе столкновений с израильскими военными в городе Аль-Мугайир к северо-востоку от Рамаллы погиб палестинец.

Армия обороны Израиля информацию о его гибели не комментирует.