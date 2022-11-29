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В Дженине арестован подозреваемый в терроризме
29.11.2022 18:06 Алина Груднева

В Дженине арестован подозреваемый в терроризме

Силы безопасности арестовали палестинца, подозреваемого в проведении террористических операций в Дженине.

 
Им оказался Нассер Ганем, который ранее уже отбывал срок за террористическую деятельность.
 
По данным МАГАВ, задержание было произведено средь бела дня. Подозреваемый не сопротивлялся. 
 
Между тем, министерство здравоохранения Палестинской автономии, подконтрольное ХАМАСу, сообщает, что во вторник в ходе столкновений с израильскими военными в городе Аль-Мугайир к северо-востоку от Рамаллы погиб палестинец.
 
Армия обороны Израиля информацию о его гибели не комментирует.

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