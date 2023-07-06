



В Дженин придется возвращаться снова и снова



Военный корреспондент портала ynet Йоси Йешуа опубликовал статью об итогах операции Дом и Сад в Дженине.



Недавние действия ЦАХАЛа в лагере беженцев Дженин нельзя сравнить с масштабами операции Хомат Маген времен второй интифады. Ухудшение ситуации в лагере началось со вспышкой ковида, в результате чего Палестинская автономия самоустранилась и потеряла контроль. В то время как другие города в Иудее и Самарии остаются относительно стабильными, Дженин превратился в магнит для вооруженных людей и террористов.



Израильская служба безопасности при поддержке правительства и под международным давлением предприняла усилия по восстановлению порядка, позволив силам безопасности Палестинской автономии восстановить контроль. Однако политика Израиля непреднамеренно превратила лагерь в изолированный оплот вооруженных людей, получающих поддержку от террористических организаций от Газы до Ирана.



Первыми жертвами этой ситуации стали жители соседнего города Дженин, которые пострадали в экономическом и социальном плане. В городе, некогда оживленном торговом центре, наблюдается спад деловой активности из-за страха попасть под перекрестный огонь перестрелок и террористических атак. Кроме того, многочисленные нападения на невинных израильтян совершались из Дженина - теми, кто получал инструкции и оружие в лагере беженцев.



Недавняя операция ЦАХАЛа была направлена на исправление этой плачевной ситуации и предотвращение дальнейших нападений. Хотя ожидалось, что будут найдены значительные запасы оружия, фактические находки оказались менее значительными. Несмотря на наращивание сил и подготовку, операция не достигла масштабов операции Хомат Маген.



Для эффективного решения проблем безопасности, возникающих в лагере беженцев Дженин, необходимы постоянные усилия. Израильским силам безопасности следует рассмотреть модель, аналогичную той, что была применена после операции Хомат Маген, включающую регулярные рейды в течение длительного периода времени. Однако одних военных действий недостаточно. Они должны сопровождаться гражданскими инициативами, которые дадут палестинскому населению чувство надежды и уверенности в лучшем будущем, отбивая у них желание поддерживать терроризм или участвовать в нем.



В заключение следует отметить, что ЦАХАЛ должен сохранять преимущество и избегать жертв. Ситуация в лагере беженцев Дженин требует постоянного внимания и сочетания военных и гражданских усилий для обеспечения стабильности, процветания и более безопасной обстановки как для палестинцев, так и для израильтян. И для этого туда придется возвращаться снова и снова - и в конце концов, мы победим.

