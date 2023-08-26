



В Дубаи атакован Юсеф Хадад - защитник Израиля, служивший в Голани

Юсеф Хадад, израильский араб, воевавший в Голани и тяжело раненый во время Второй Ливанской Войны опубликовал сообщение, в котором рассказал, что на него и членов его семьи напали арабы при посадке в самолет из Дубая.



Хадад известен как видный активист по защите интересов Израиля.



"На меня и мою семью по пути на рейс из Дубая в Израиль напали несколько человек из моей общины", - написал он в посте на Facebook. "Они узнали меня и напали на нас только из-за того, кто я такой, из-за моих взглядов и действий в пользу Государства Израиль. В результате словесного и физического нападения моей матери повредили руку". К сообщению он также приложил фотографию перевязанной руки своей матери.



"Я хочу поблагодарить власти Дубая за решение этого вопроса и за теплое отношение ко мне", - написал Хадад. "Личная благодарность также послу Израиля в Эмиратах Амиру Хайеку, консулам Лирону Засланскому и Дэнни Гадоту, пресс-секретарю Министерства иностранных дел Лиору Хаиту и моему дорогому другу Идо Даниэлю за все заботы и сопровождение".



"Мы уже вернулись в Израиль, и с нами все в порядке", - добавил он и обратился с посланием к нападавшим: "Я хочу сказать всем нападавшим и другим людям, которые думают, что остановят меня с помощью насилия и запугивания, - несмотря на вас и вашу злобу, я буду продолжать со всей силой. Вы меня не остановите и только заставите продолжать и становиться все сильнее и сильнее! А семье, мои дорогие, спасибо за то, что вы были сильными, что вытерпели и пожертвовали ради моего пути, я вас просто обожаю".