



В Дагестане ищут евреев

Известно пристрастие израильтян к поездкам на Кавказ : красиво и дешево.



Сегодня же в считанные часы меняется картина путешествий рядового израильтянина. Маршруты в исламские страны становятся опасными для жизни.

Дагестан. Люди вышли на поиски евреев. Проверяют местные гостиницы,делают осмотры на наличие евреев. pic.twitter.com/OiBuKuvo4m — Ihor Sauss (@Victor61139501) October 28, 2023

Дагестан. Народ вышел искать евреев. Кто-то пустил слух, что в республику приехало большое количество евреев. pic.twitter.com/K1nYv7hxgG — Ihor Sauss (@Victor61139501) October 28, 2023

А они не хотели бы сдать квартиру палестинской семье?

Пусть бы Дагестан приютил пару-тройку тысяч братьев из Газы. Представляю, какая начнется веселуха. pic.twitter.com/K48LdIhNth — Anna 🇮🇱 (@Anna60826396) October 28, 2023

В Дагестане вот уже несколько дней в интернете можно встретить объявления о сдаче квартир с ремарками “евреям не сдаем ни за какие деньги”. Стали звучать призывы не помогать израильтянам, не подвозить их на машине, не продавать им еду, не селить их в гостиницы.С гостиницами пошло, впрочем, еще дальше. Толпы желающих расправится с евреями, начали делать набеги на гостиницы с целью проверить, нет ли среди постояльцев израильтян.Доходило до того, что некоторые граждане прятали израильтян у себя в домах, лишь бы те не попали под линч толпы.