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В Дагестане ищут евреев
29.10.2023 11:20 Катя Шульц

В Дагестане ищут евреев

Известно пристрастие израильтян к поездкам на Кавказ : красиво и дешево. 

Сегодня же в считанные часы меняется картина путешествий рядового израильтянина. Маршруты в исламские страны становятся опасными для жизни.


В Дагестане вот уже несколько дней в интернете можно встретить объявления о сдаче квартир с ремарками “евреям не сдаем ни за какие деньги”. Стали звучать призывы не помогать израильтянам, не подвозить их на машине, не продавать им еду, не селить их в гостиницы.
С гостиницами пошло, впрочем, еще дальше. Толпы желающих расправится с евреями, начали делать набеги на гостиницы с целью проверить, нет ли среди постояльцев израильтян.
Доходило до того, что некоторые граждане прятали израильтян у себя в домах, лишь бы те не попали под линч толпы.
 

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