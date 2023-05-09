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В центре Израиля открывают бомбоубежища
09.05.2023 10:05 Ирина Демьянова

В центре Израиля открывают бомбоубежища

Города в центральном Израиле объявляют об открытии общественных бомбоубежищ на фоне опасений ответных ракетных обстрелов со стороны террористических группировок в Газе.

Убежища открыли: Ришон ле-Цион, Явне, Бат-Ям, Ашкелон и Беэр-Шева, Герцлия, Раанана и Кфар-Саба.

Больница Ассута в Ашдоде сообщает общественности, что она защищена от ракетных обстрелов и предлагает медицинские услуги в обычном режиме.

Другие больницы, в том числе Сорока в Беэр-Шеве и Барзилай в Ашкелоне, переводят пациентов в специальные защищенные пространства.
 

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