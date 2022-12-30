



В ЦАХАЛе опасаются эскалации в Иудее и Самарии в будущем

Официальные представители министерства обороны Израиля предупредили о возможной эскалации в Иудее и Самарии из-за изменений в ЦАХАЛе, которые были определены в коалиционных соглашениях нового правительства во главе с Нетаниягу.



Изменения включают передачу военных полномочий Бецалелю Смотричу и Итамару Бен-Гвиру, уточняет газета "Гаарец".



По словам официальных лиц, никто в новом правительстве до сих пор не проинформировал армию и не услышал позицию армейских чиновников в отношении запланированных действий.



Среди должностных лиц разведки ЦАХАЛа растет обеспокоенность тем, что конфликты в Иудее и Самарии в ближайшем будущем усилятся. Это может произойти, учитывая внутренние процессы в Палестинской автономии и планы нового правительства предпринять односторонние шаги в Иудее и Самарии, и на Храмовой горе, пишет "Гаарец".



Служба безопасности Израиля опасается возможности того, что в будущих конфликтах ЦАХАЛу придется действовать одновременно на нескольких аренах, в том числе против Ирана, "Хизбаллы", ХАМАСа, а также против вооруженных группировок в Иудее и Самарии. Эта комбинация, по словам источников в службе безопасности, может привести к значительной эскалации.

