



В ЦАХАЛе критикуют операцию в Шхеме

Корреспондент 12-го канала израильского ТВ Нир Двори сообщает о критике характера проведения операции ЦАХАЛа со стороны представитель армии.



После действий ЦАХАЛа в Шхеме, в результате которых погибли 11 палестинцев и более 100 были ранены, представители системы безопасности сегодня утром, 23 февраля, задаются вопросом, не было ли правильным действовать другими методами, которые не включали бы заход сил ЦАХАЛа в город.



Анонимный источник Двори говорит: “Решение о входе в Шхем было принято непосредственным командованием на месте. Те же источники высказывают мнение, что если бы решение об активности ЦАХАЛа принимали более высокие чины, знакомые с попытками успокоения ситуации, принятое решение было бы иным”.



Двори продолжает: “Операция в Шхеме вызвала сомнения у представителей силовых структур в срочности вхождения в палестинский город средь бела дня, в условиях противостояния с гражданским населением. Действия армии в определенной степени повредили попытке Израиля стабилизировать ситуацию и саботировали усилия по переговорам с палестинской администрацией”.