



В Британии "опечалены" гибелью двух репатрианток в Израиле

Правительство Великобритании "опечалено" известием о гибели двух британских репатрианток в результате теракта в Иорданской долине.



Соответствующее заявление сделали в министерстве иностранных дел Соединенного Королевства.



"Мы опечалены известием о гибели двух британо-израильских граждан и серьезных травмах, полученных их матерью. Великобритания призывает все стороны в регионе снизить градус напряженности", — сказано в заявлении.



Ранее теракт на перекрестке Хамра также осудил посол Великобритании в Израиле Нил Уиган.



Напомним, что две погибшие девушки в возрасте 16 и 20 лет оказались репатриантками из Великобритании. Их семья переехала в Израиль примерно в 2005 году.

