В Британии "опечалены" гибелью двух репатрианток в Израиле
Правительство Великобритании "опечалено" известием о гибели двух британских репатрианток в результате теракта в Иорданской долине.
Соответствующее заявление сделали в министерстве иностранных дел Соединенного Королевства.
"Мы опечалены известием о гибели двух британо-израильских граждан и серьезных травмах, полученных их матерью. Великобритания призывает все стороны в регионе снизить градус напряженности", — сказано в заявлении.
Ранее теракт на перекрестке Хамра также осудил посол Великобритании в Израиле Нил Уиган.
Напомним, что две погибшие девушки в возрасте 16 и 20 лет оказались репатриантками из Великобритании. Их семья переехала в Израиль примерно в 2005 году.