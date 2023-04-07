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В Британии "опечалены" гибелью двух репатрианток в Израиле
07.04.2023 21:10 Алина Груднева

В Британии "опечалены" гибелью двух репатрианток в Израиле

Правительство Великобритании "опечалено" известием о гибели двух британских репатрианток в результате теракта в Иорданской долине.

Соответствующее заявление сделали в министерстве иностранных дел Соединенного Королевства.

"Мы опечалены известием о гибели двух британо-израильских граждан и серьезных травмах, полученных их матерью. Великобритания призывает все стороны в регионе снизить градус напряженности", — сказано в заявлении.

Ранее теракт на перекрестке Хамра также осудил посол Великобритании в Израиле Нил Уиган.

Напомним, что две погибшие девушки в возрасте 16 и 20 лет оказались репатриантками из Великобритании. Их семья переехала в Израиль примерно в 2005 году.
 

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