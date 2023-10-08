



В больницу "Сорока" уже обратились более 620 пострадавших

С начала конфликта в больницу "Сорока" из группы "Клалит" обратились более 620 пострадавших, и они продолжают поступать.



Об этом сообщил официальный представитель "Сорока" Ясмин Амос.



Все поступившие имеют ранения разной степени тяжести и находятся в разных отделениях. В частности, 131 человек – в тяжелом и очень тяжелом состоянии; 110 – в состоянии средней тяжести; 378 человек получили легкие ранения; приблизительно 70 человек имеют психологические травмы, уточнил Ясмин Амос.

