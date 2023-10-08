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В больницу "Сорока" уже обратились более 620 пострадавших
08.10.2023 01:47 MIGnews.com

В больницу "Сорока" уже обратились более 620 пострадавших

С начала конфликта в больницу "Сорока" из группы "Клалит" обратились более 620 пострадавших, и они продолжают поступать. 

Об этом сообщил официальный представитель "Сорока" Ясмин Амос.

Все поступившие имеют ранения разной степени тяжести и находятся в разных отделениях. В частности, 131 человек – в тяжелом и очень тяжелом состоянии; 110 – в состоянии средней тяжести; 378 человек получили легкие ранения; приблизительно 70 человек имеют психологические травмы, уточнил Ясмин Амос.
 

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