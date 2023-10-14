



В Болгарии провели мирную демонстрацию с участием палестинцев и болгар

После того как мэрия Софии запретила проведение пропалестинского марша, запланированного на вторую половину дня пятницы, десятки людей все же собрались перед Национальным дворцом культуры, чтобы выразить солидарность с мирными жителями Газы.



По сообщению телеканала bTV, митингующие договорились с местными властями отказаться от идеи шествия и вместо этого провести "мирную демонстрацию палестинцев и болгар". Женщины, мужчины и дети несли плакаты с призывами прекратить "израильскую оккупацию".



Ранее в пятницу мэр софийского муниципалитета Йорданка Фандакова запретила проведение шествия, организованного Комитетом защиты Иерусалима. Распоряжение было принято в соответствии с Законом о собраниях, митингах и демонстрациях на основании заключений Государственного агентства национальной безопасности (SANS) и столичного управления внутренних дел.