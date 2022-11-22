



В Авивим готовят дома к возможным атакам "Хизбаллы"

Министерство обороны объявило о начале работ по укреплению десятков домов в Авивим, недалеко от ливанской границы, которые могут быть поражены во время ракетного обстрела в возможном конфликте с "Хизбаллой".

Программа получила название "Щит Севера".

Она официально стартовала в октябре прошлого года, когда начали устанавливать новые бомбоубежища в домах в Кфар-Юваль на северо-востоке Кирьят-Шмона.

По данным оборонного ведомства, в настоящее время в Авивим строятся 62 бомбоубежища.

Министерство намерено реализовать свой план в 21 населенном пункте на северной границе.