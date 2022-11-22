Новости » Арабо-израильский конфликт
В Авивим готовят дома к возможным атакам "Хизбаллы"
22.11.2022 17:18 Алина Груднева

В Авивим готовят дома к возможным атакам "Хизбаллы"

Министерство обороны объявило о начале работ по укреплению десятков домов в Авивим, недалеко от ливанской границы, которые могут быть поражены во время ракетного обстрела в возможном конфликте с "Хизбаллой".

 
Программа получила название "Щит Севера".
 
Она официально стартовала в октябре прошлого года, когда начали устанавливать новые бомбоубежища в домах в Кфар-Юваль на северо-востоке Кирьят-Шмона.
 
По данным оборонного ведомства, в настоящее время в Авивим строятся 62 бомбоубежища.
 
Министерство намерено реализовать свой план в 21 населенном пункте на северной границе.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы