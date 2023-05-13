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В Ашдоде нет повреждений и пострадавших
13.05.2023 13:10 Алина Груднева

В Ашдоде нет повреждений и пострадавших

На фоне массированного ракетного обстрела Израиля в Ашдоде не зафиксировано повреждений и пострадавших.

Об этом сообщает местный муниципалитет в ответ на новость о попаданиях.

"Мы продолжаем расследование того, что в последние несколько минут по Ашдоду был запущен залп ракет. На данный момент о разрушениях и пострадавших в городе не сообщается", - сказано в сообщении.

Муниципалитет призвал жителей оставаться рядом с бомбоубежищами и выполнять указания Службы тыла.

"Городская горячая линия 106 доступна для вас по любому вопросу", - отметили в сообщении.

 

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