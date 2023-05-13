



В Ашдоде нет повреждений и пострадавших

На фоне массированного ракетного обстрела Израиля в Ашдоде не зафиксировано повреждений и пострадавших.



Об этом сообщает местный муниципалитет в ответ на новость о попаданиях.



"Мы продолжаем расследование того, что в последние несколько минут по Ашдоду был запущен залп ракет. На данный момент о разрушениях и пострадавших в городе не сообщается", - сказано в сообщении.



Муниципалитет призвал жителей оставаться рядом с бомбоубежищами и выполнять указания Службы тыла.



"Городская горячая линия 106 доступна для вас по любому вопросу", - отметили в сообщении.



