



В арабском секторе объявлена забастовка

Верховный арабский комитет объявил о забастовке в арабском секторе в ответ на ночной инцидент в Старом Городе, в ходе которого был застрелен мужчина.



Она запланирована на воскресенье, 2 апреля.



В забастовке примут участие школы и предприятия. Также ожидается, что будет проведена масштабная демонстрация.



Ранее полиция сообщила, что все камеры были проверены в районе, где произошел инцидент, однако само нападение бедуина на полицейских не было зафиксировано.



"Вопреки ложным публикациям, не каждый участок в Старом городе оснащен камерами безопасности. Кроме того, нападение не произошло во внешней части ворот, а именно во внутренней части и на пустой площадке", - пояснили в полиции.

