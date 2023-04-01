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В арабском секторе объявлена забастовка
01.04.2023 16:35 Алина Груднева

В арабском секторе объявлена забастовка

Верховный арабский комитет объявил о забастовке в арабском секторе в ответ на ночной инцидент в Старом Городе, в ходе которого был застрелен мужчина.

Она запланирована на воскресенье, 2 апреля.

В забастовке примут участие школы и предприятия. Также ожидается, что будет проведена масштабная демонстрация.

Ранее полиция сообщила, что все камеры были проверены в районе, где произошел инцидент, однако само нападение бедуина на полицейских не было зафиксировано.

"Вопреки ложным публикациям, не каждый участок в Старом городе оснащен камерами безопасности. Кроме того, нападение не произошло во внешней части ворот, а именно во внутренней части и на пустой площадке", - пояснили в полиции.
 

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