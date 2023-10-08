



В Александрии убиты два израильтянина и их египетский гид

Министерство иностранных дел Израиля подтверждает: двое израильтян были убиты во время тура в Александрию (Египет).



Кроме того, есть еще один раненый израильтянин, находящийся в состоянии средней тяжести. Министерство иностранных дел и посольство Израиля в Каире совместно с МИДом, канцелярией премьер-министра и ЦАХАЛом работают с египетскими властями над тем, чтобы как можно скорее вернуть израильских граждан в Израиль.



Террорист - египетский полицейский или охранник, также застрелил египетского гида израильтян.