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В Александрии убиты два израильтянина и их египетский гид
08.10.2023 13:00 Аркадий Бочаровский

В Александрии убиты два израильтянина и их египетский гид

Министерство иностранных дел Израиля подтверждает: двое израильтян были убиты во время  тура в Александрию (Египет). 

Кроме того, есть еще один раненый израильтянин, находящийся в состоянии средней тяжести. Министерство иностранных дел и посольство Израиля в Каире совместно с МИДом, канцелярией премьер-министра и ЦАХАЛом работают с египетскими властями над тем, чтобы как можно скорее вернуть израильских граждан в Израиль.

Террорист - египетский полицейский или охранник, также застрелил египетского гида израильтян.

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