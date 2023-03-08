



В аэропорту Алеппо начаты ремонтные работы

Спутниковые снимки, опубликованные сегодня израильской разведывательной фирмой, показывают ремонтные работы в аэропорту Алеппо после повреждения взлетно-посадочной полосы в результате удара, приписываемого Израилю.



По данным ImageSat International (ISI), повреждения в середине взлетно-посадочной полосы, не позволят крупным самолетам приземлиться, например, иранским грузовым рейсам, доставляющим оружие для “Хизбаллы“ в Ливане.



Сирия обвинила Израиль в нанесении удара по аэропорту вчера в предрассветные часы, что привело к прекращению работы Аэропорта до дальнейшего уведомления.

